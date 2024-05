Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz- Unbekannte verwenden Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen in einer Tuttlinger Bar

Tuttlingen (ots)

Wie der Polizei über zwei Online-Anzeigen erst jetzt bekannt wurde, ist es am frühen Sonntagmorgen in einer Tuttlinger Bar in der Jägerhofstraße zu einem verfassungsfeindlichen Vorfall gekommen. Kurz nach 2 Uhr summten mehrere Besucher der Bar das Partylied "L'amour toujours" von DJ Gigi D' Agostino, ohne hierbei den Text zu singen und ohne das dieses Lied über eine Musikanlage abgespielt worden ist. Nach-dem die Gäste das Singen der Melodie beendeten, sollen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere unbekannte Barbesucher die Parolen "Sieg Heil" und "Adolf ist geschmeidig" gerufen haben. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und der Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die Polizei geht hierzu jedem Hinweis nach und bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen in der Bar gemacht und/ oder Bilder/ Videos sowie Tonaufzeichnungen angefertigt haben, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil oder unter der E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de zu melden.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell