Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Hennef-Wasserheß, B 8 (ots)

Gegen 07.20 Uhr erhielt die hiesige Polizeileitstelle Kenntnis von einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW mehrfach überschlagen hatte. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich augenscheinlich um einen Alleinunfall handelt, bei dem ein 20-jähriger Mann aus Troisdorf mit seinem PKW, aus Hennef-Wasserheß kommend und in Richtung Hennef-Uckerath fahrend, aus noch ungeklärtem Grund linksseitig von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte, sich mehrfach überschlug und dann schließlich auf einer angrenzenden Wiese liegen blieb. Der junge Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Bergung des verunfallten Fahrzeugs dauert noch an, so dass die B8 in Höhe der Unfallstelle kurzfristig gesperrt werden muss. Die Unfallaufnahme und die damit einhergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen werden voraussichtlich gegen 09.45 h beendet sein.(JK)

