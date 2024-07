Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Scheibe eingeschlagen und Geld aus Auto gestohlen

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagvormittag (04. Juli) wurde in Troisdorf Geld aus einem geparkten Pkw gestohlen. Eine 24 Jahre alte Troisdorferin hatte gegen 10:00 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz an der Straße "Mauspfad" im Stadtteil Spich vor einem Ausflugslokal abgestellt. Im Anschluss brach die junge Frau zu einem Waldspaziergang auf. Bei der Rückkehr gegen 11:20 Uhr stellte die Troisdorferin fest, dass die Scheibe der Beifahrertür ihres Fords mittels eines Steins eingeworfen worden war. Aus der Handtasche, die hinter dem Beifahrersitz verstaut war, entwendete der unbekannte Täter einen dreistelligen Eurobetrag und entkam im Anschluss ungesehen. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass ein abgestelltes Auto keinen sicheren Aufbewahrungsort für Wertsachen darstellt. Lassen Sie daher keine Wertsachen - auch nicht versteckt - im Fahrzeug zurück. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift oder Hausschlüssel sollten nie im Auto verbleiben. Stellen Sie Ihren Pkw immer verschlossen und möglichst an belebten Orten ab. Erstatten Sie im Falle eines Diebstahls Anzeige bei der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am Fahrzeug vor. (Uhl) #riegelvor

