Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Verdächtigen nach Unterschlagung

Ruppichteroth (ots)

Mit Lichtbildern sucht die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis nach einem Mann, der der Unterschlagung verdächtigt wird. Bereits am 19.12.2023 kam es an einem Bankautomaten in Ruppichteroth dazu, dass eine Kundin der Bank im Ausgabefach eines Geldautomaten 1.700 Euro Scheingeld vergessen hatte. Kurz darauf kam der unbekannte Beschuldigte an den Automaten, nahm das Geld widerrechtlich an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung. Nun konnte ein richterlicher Beschluss erwirkt werden, der die Veröffentlichung von Lichtbildern einer Überwachungskamera ermöglicht. Die Bilder, auf denen der Tatverdächtige zu sehen ist, sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/140043 Hinweise zur Identität der verdächtigen Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell