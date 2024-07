Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handwerker betrügen Seniorin/Hoher Betrag vom Konto abgebucht

Niederkassel (ots)

Erst Dienstag (02. Juli) bemerkte eine Seniorin aus Niederkassel, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Bereits drei Tage zuvor, am Samstagmorgen (29. Juni), gab es im Haus der 82-Jährigen einen Stromausfall. Daher rief sie einen Notdienst, den sie im Internet gefunden hatte. Daraufhin erschienen zwei Männer am Haus im Ortsteil Lülsdorf und begutachteten den Sicherungskasten im Keller. Nachdem sie der Hauseigentümerin mitteilten, dass eine Reparatur etwa 600 bis 700 Euro kosten würde, gab die 82-Jährige an, sich zunächst eine zweite Meinung einholen zu wollen. Den Rechnungsbetrag über 170 Euro für die Anfahrt wollte die Niederkasselerin per EC-Karte überweisen. Als sie dafür ihre PIN in das EC-Gerät eintippte, verdeckte einer der Männer das Display, so dass die Seniorin den zuvor von einem der Handwerker eingegebenen Geldbetrag nicht sehen konnte. Im Anschluss verließen die beiden Männer nach Angaben der Frau sehr schnell das Haus und fuhren davon, ohne eine Rechnung oder ähnliches zu hinterlassen. Erst am Dienstagabend entdeckte die ältere Dame auf ihren Kontoauszügen, dass zur Tatzeit statt der vereinbarten 170 Euro knapp 1.800 Euro abgebucht wurden. Unter der Nummer, über die die Handwerker am Samstag gerufen wurden, konnte die Geschädigte niemanden mehr erreichen. Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises ermittelt nun wegen des Verdachts des Betrugs. Die Polizei rät, sich nach Möglichkeit über die Seriosität einer Firma zu informieren. Bleiben Sie misstrauisch. Lassen Sie sich in jedem Fall eine Rechnung ausstellen und gleichen Sie den Rechnungsbetrag mit der abzubuchenden Summe ab. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und ziehen Sie im Zweifelsfall eine Person Ihres Vertrauens hinzu. (Uhl) #sicherimalter

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell