Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kleinbus gerät in Gegenverkehr/Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Ruppichteroth (ots)

In Ruppichteroth kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinbusses, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 17:40 Uhr fuhr eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem als Wohnmobil zugelassenen VW Bus über die Kreisstraße 17 (K17) aus Richtung Landesstraße 86 (L86) kommend in Richtung Bundesstraße 478 (B478). Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark. Im Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe der Ortschaft Schreckenberg rutschte das Wohnmobil nach Angaben der Fahrerin auf der nassen Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Ein dort fahrender 32-Jähriger versuchte vergebens mit seinem VW Touareg auszuweichen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Touareg wurde dabei gegen eine neben der Fahrbahn angebrachte Schutzplanke gedrückt, die dadurch auf einer Länge von etwa 12 Metern beschädigt wurde. Die beiden Fahrzeuge wurden jeweils im Frontbereich stark beschädigt. Das Wohnmobil und der Touareg waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch hinzugerufene Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 25.000 Euro. Die Fahrerin des Wohnmobils, der Pkw-Fahrer - beide stammen aus Ruppichteroth - und dessen 31-jährige Beifahrerin aus Much wurden durch den Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr reinigte vor Ort die Fahrbahn und nahm aus den beschädigten Fahrzeugen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Unfallstelle musste bis etwa 20:00 Uhr teilweise gesperrt werden. Die 60-Jährige erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

