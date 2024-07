Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baggerdiebe auf frischer Tat erwischt

Much (ots)

In der Nacht zu Samstag (29. Juni) gegen 01:40 Uhr meldete sich ein Zeuge auf der Polizeileitstelle und teilte mit, dass Jugendliche mit einem Mini-Bagger über die Kantstraße in Much fahren würden. Er vermute, dass der Bagger entwendet sein könnte. Mehrere Streifenwagen fuhren in Richtung der gemeldeten Straße. Dort eingetroffen sahen die Beamten die drei Tatverdächtigen sowie das Baustellenfahrzeug in Richtung Ortsausgang Much fahren. Nachdem das Trio gestoppt wurde, versuchte ein 28-jähriger Mucher, der am Steuer des Baggers gesessen hatte, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Die Polizisten konnten ihn aufhalten. Da er sich zunächst nicht beruhigen ließ und Widerstand leistete, brachten die Beamten den renitenten Mann zu Boden und fesselten ihn. Der 28-Jährige und die Beamten blieben dabei unverletzt. Die beiden anderen Tatverdächtigen, ein 24-jähriger Neunkirchen-Seelscheider und eine 24-jährige Frau aus Engelskirchen, verhielten sich kooperativ. Der 28-Jährige und die beiden 24-Jährigen gaben an, dass es ihnen leidtue. Sie hätten den Bagger an der Straße "Gippenstein" stehen gesehen und wollten eine Runde drehen. Es sei eine blöde Idee gewesen. Da sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum bei dem Baggerfahrer ergaben, führten die Beamten einen Atemalkoholvortest mit ihm durch. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,2 Promille. In einem Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Bagger wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Wie die Drei an den Fahrzeugschlüssel gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die drei Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls von Kraftfahrzeugen. Zudem muss sich der 28-Jährige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (Re)

