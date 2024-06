Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 36-Jähriger nach Bedrohung mit Messer von Spezialkräften überwältigt

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (28. Juni) gegen 20:50 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus am Adolf-Kolping-Platz in Siegburg gerufen. Zuvor meldete sich telefonisch ein Mann auf der Polizeileitstelle, der angab, dass er nicht wisse, wo er richtige Hilfe bekomme und in eine Spezialklinik wolle.

Als die ersten Polizisten eintrafen, öffnete der 36-Jährige ein Fenster seiner Erdgeschosswohnung. Während des Gespräches erkannten die Beamten Verletzungen an den Unterarmen des Mannes, die er mit Küchenhandtüchern verbunden hatte. Darauf angesprochen gab er an, sich die Verletzungen selber zugefügt zu haben und bedrohte die Polizisten. Er sei bewaffnet und werde die Beamten verletzen, wenn sie sich seiner Wohnung nähern sollten.

Er nahm ein Messer und einen schwertähnlichen Gegenstand in seine Hände, um die Bedrohung zu untermauern. Die Polizisten zogen sich zunächst zurück und forderten Unterstützungskräfte an. Mit allen verfügbaren Streifenwagen wurde das Mehrfamilienhaus umstellt. Aufgrund der Gefahrenlage für die Einsatzkräfte und Unbeteiligte wurde eine in der Nähe stattfindende Musikveranstaltung mit Unterstützung des Ordnungsamtes der Stadt Siegburg beendet und geräumt.

Da der Mann auf Ansprache der Beamten nicht reagierte und sein mögliches Verhalten nicht absehbar war, wurden die Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW hinzugezogen.

Gegen 23:00 Uhr konnte der 36-Jährige durch die Spezialkräfte überwältigt und festgesetzt werden. Beim Zugriff wurde er leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und seine Verletzungen versorgt. Im Anschluss kam der mutmaßlich psychisch kranke Mann in eine Spezialklinik. Alle eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell