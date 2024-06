POL-SU: Tödlicher Verkehrsunfall - Junger Mann bei Motorradunfall verstorben

Troisdorf (ots) - Am Dienstag kam es in Troisdorf zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 13:25 Uhr betrat ein Mann ein Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Zehntfeld" im Stadtteil Rotter See. Dabei fiel er einer Mitarbeiterin auf, als er das Geschäft mit einer gefüllten Tüte verlassen wollte, ohne die Waren darin zu bezahlen. Die Zeugin und eine Kollegin ...

mehr