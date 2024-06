Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuberischem Diebstahl/Beute: Garnelen, Lachs und Vodka

Troisdorf (ots)

Am Dienstag kam es in Troisdorf zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 13:25 Uhr betrat ein Mann ein Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Zehntfeld" im Stadtteil Rotter See. Dabei fiel er einer Mitarbeiterin auf, als er das Geschäft mit einer gefüllten Tüte verlassen wollte, ohne die Waren darin zu bezahlen. Die Zeugin und eine Kollegin forderten den mutmaßlichen Ladendieb auf, stehen zu bleiben, was er jedoch nicht tat. Als die Frauen den Mann daraufhin festhielten, wehrte sich dieser zunächst und versuchte, sich loszureißen. Verletzt wurde dabei niemand. Schließlich gelang es, den Tatverdächtigen in das Büro des Marktes zu bringen. Den hinzugerufenen Polizisten gegenüber gab der Verdächtige an, dass er nicht klauen wollte, sondern lediglich einen Einkaufswagen habe holen wollen. In der Tüte des 47 Jahre alten Sankt Augustiners befanden sich Lachs, Garnelen und Vodka-Flaschen. Die Gesamtsumme der Beute beträgt 175 Euro. Den 47-Jährigen, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen wurde, erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell