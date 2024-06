POL-SU: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Siegburg (ots) - Am Freitagmittag (21. Juni) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Siegburg-Seligenthal. Gegen 13:00 Uhr fuhr der 73-jährige Geschädigte in seine Einfahrt und bemerkte dabei eine unbekannte Person auf seinem Grundstück. Der Unbekannte lief sofort beim Erblicken des 73-Jährigen in den rückwärtig gelegenen Garten. Der Siegburger folgte dem Mann dorthin und ...

