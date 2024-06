Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Männer flüchten nach gescheitertem Einbruch

Siegburg (ots)

Am Freitagmittag (21. Juni) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Siegburg-Seligenthal.

Gegen 13:00 Uhr fuhr der 73-jährige Geschädigte in seine Einfahrt und bemerkte dabei eine unbekannte Person auf seinem Grundstück. Der Unbekannte lief sofort beim Erblicken des 73-Jährigen in den rückwärtig gelegenen Garten. Der Siegburger folgte dem Mann dorthin und sah eine weitere unbekannte Person. Im Anschluss flüchteten beide Tatverdächtige durch eine Böschung und weitere Gärten in der Umgebung in Richtung der Straße "Im Kellersberg". Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten sie unerkannt entkommen.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten am Küchenfenster des Hauses mehrere Hebelspuren fest. Offenbar stand einer der beiden Tatverdächtigen in der Einfahrt Schmiere, während der andere versuchte, in das Einfamilienhaus zu gelangen. Dabei wurden sie vermutlich von dem Hauseigentümer gestört.

Die beiden Männer können folgendermaßen beschrieben werden:

Einer der beiden ist etwa 180 cm groß und circa 30 Jahre alt. Er war hell bekleidet. Der andere Tatverdächtige war dunkel bekleidet und trug einen Rucksack.

Wer Hinweise zu den beiden Einbrechern geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung.

Die Siegburger Kriminalpolizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. #riegelvor (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell