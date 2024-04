POL-MI: Widerstand: 15-Jähriger verletzt Polizistin

Petershagen (ots) - (SN) Insgesamt rund 610 Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus mehreren größeren Fahrzeugen in der Dingbreite in Lahde abgepumpt. Dazu suchten die Täter zwischen Freitag, 17 Uhr bis Montag, 7 Uhr das umzäunte Betriebsgelände einer Firma für Land- und Gartentechnik auf und zapften aus drei Baggern und einem Traktor den Treibstoff ab. Gleiches geschah auch an einer ...

