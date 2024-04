POL-MI: Snack-Automat mit Farbe beschmiert

Porta Westfalica (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei Autos in Porta Westfalica aufgebrochen. So schlug man zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr die Scheibe eines schwarzen Renault Megane ein, der hinter einer Scheune im Maschweg gestanden hatte. Daraus demontierten die Täter das Lenkrad samt Airbag und nahmen auch den linken Außenspiegel mit sich. Ebenfalls eine ...

mehr