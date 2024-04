Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe pumpen Hunderte Liter Diesel in Lahde ab

Petershagen (ots)

(SN) Insgesamt rund 610 Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus mehreren größeren Fahrzeugen in der Dingbreite in Lahde abgepumpt.

Dazu suchten die Täter zwischen Freitag, 17 Uhr bis Montag, 7 Uhr das umzäunte Betriebsgelände einer Firma für Land- und Gartentechnik auf und zapften aus drei Baggern und einem Traktor den Treibstoff ab.

Gleiches geschah auch an einer Sattelzugmaschine, die zwischen Freitag, 16 Uhr bis Montag, 9.30 Uhr auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung der Industriestraße gestanden hatte. Das bemerkte ein Fahrer, als er am Morgen den Motor starten wollte und realisierte, dass sich keinerlei Kraftstoff mehr in dem Lastertank befand. Bei genauerer Inaugenscheinnahme stellte der Mann schließlich auch den Aufbruch des Tankschlosses fest.

Hinweise zu den Tätern oder eines zum Abtransport verwendeten Fahrzeuges werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell