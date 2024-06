Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann bedroht Geschäftsangestellte mit Rasierklinge

Niederkassel (ots)

Am Freitagmittag (21. Juni) kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Am alten Pfarrhof" in Niederkassel-Rheidt.

Gegen 14:15 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann das Geschäft. Er ging in die Spirituosenabteilung und entnahm zwei Flaschen Whiskey aus dem Regal, die er in seine Tasche steckte. Als er das Geschäft wieder verlassen wollte, ohne die Ware vorher zu bezahlen, löste die Alarmsicherung aus. Der stellvertretende Filialleiter, mehrere Angestellte und Kunden wurden auf den Mann aufmerksam. Sie versuchten, den 36-jährigen Bonner bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Währenddessen nahm dieser eine Rasierklinge aus seiner Tasche und bedrohte damit die Mitarbeiter, ohne sie zu verletzen. Kurz bevor die Polizisten eintrafen, fiel dem Tatverdächtigen die Rasierklinge aus der Hand. Sofort nahm einer der Geschäftsmitarbeiter die Klinge an sich, sodass sich die Situation beim Eintreffen der Polizisten schon beruhigt hatte.

Die Polizeibeamten händigten dem Lebensmittelgeschäft die beiden Whiskeyflaschen von einem niedrigen zweistelligen Wert wieder aus. Der psychisch kranke 36-Jährige wurde in eine Spezialklinik eingewiesen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell