POL-SU: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Niederkassel (ots) - Am Freitagmittag (21. Juni) kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Am alten Pfarrhof" in Niederkassel-Rheidt. Gegen 14:15 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann das Geschäft. Er ging in die Spirituosenabteilung und entnahm zwei Flaschen Whiskey aus dem Regal, die er in seine Tasche steckte. Als er ...

mehr