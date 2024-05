Polizei Hagen

POL-HA: Mann gibt an von Couchteil am Rücken getroffen worden zu sein

Hagen-Mitte (ots)

Als ein Mann am Sonntag (26.05.) gegen 12 Uhr durch den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Bergischen Ring lief, sei er unvermittelt durch ein Couchteil am Rücken getroffen worden. Das Möbelstück war durch einen Minderjährigen während eines Umzugs aus einem Fenster geworfen worden. Der 54-Jährige sie nach eigenen Angaben leicht verletzt zu Boden gestürzt. Polizisten trafen im Hinterhof auf den Hagener, den Minderjährigen und eine Familienangehörige. Diese gab an, dass sie und ihr Bruder mehrfach laut "Achtung!" gerufen hätten, bevor sie das Couchteil aus dem Fenster in den Hinterhof warfen. Der 54-Jährige sei gar nicht getroffen worden, sondern viel mehr aufgrund der Nässe im Hinterhof ausgerutscht und gestürzt. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (arn)

