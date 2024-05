POL-HA: Mann ohne Fahrerlaubnis aufgrund eines Handyverstoßes am Steuer angehalten

Ennepetal (ots) - Am Sonntagnachmittag (26.05.2024) fand eine Spaziergängerin am Rande eines Waldweges in Ennepetal den Leichnam einer weiblichen Person und alarmierte die Polizei. Die Frau war, gegen 15.00 Uhr, in dem Waldstück an der Holthauser Talstraße mit ihrem Hund spazieren und fand dort den leblosen ...

mehr