POL-HA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Achtjähriger Mohamed wohlbehalten angetroffen

Hagen (ots) - Die Hagener Polizei fahndet derzeit nach einem vermissten achtjährigen Kind. Der vermisste Mohamed wurde zuletzt am Samstagabend (25.05.2024), gegen 19.40 Uhr, auf einem Spielplatz in der Hagener Innenstadt gesehen. Der Junge ist Autist, gut zu Fuß unterwegs und hat in der Vergangenheit auch eigenständig den öffentlichen Personennahverkehr genutzt. ...

