Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach exhibitionistischer Handlung vorläufige Festnahme

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch eine Zeugin wurde am Dienstagnachmittag gegen 12:40 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sich ein Mann in der Mannheimer Straße in unsittlicherer Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll.

Nachdem die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers Weinheim an der Örtlichkeit eintrafen, versuchte sich der 47-Jährigen in einem Gebüsch vor den Beamten zu verstecken. Die Beamten ließen sich davon aber nicht beirren, sprachen den Mann an, der daraufhin sein Versteck verließ und vorläufig festgenommen werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell