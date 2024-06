POL-DA: Michelstadt: Präventionskampagne "Crashkurs" am Gymnasium

Riedstadt (ots) - Eine Gartenhütte im Hessenring geriet am Freitagmorgen (21.06.), gegen 6.00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass die Hütte vollständig zerstört wurde. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: ...

