POL-SU: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

ein Verletzter

Windeck (ots)

Am Sonntag (23. Juni) kam es in Windeck-Werfen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 20:25 Uhr befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer vor dem Motorradfahrer die Landstraße 312 (L312) aus Fahrtrichtung Leuscheid kommend in Fahrtrichtung Werfen. Der PKW-Fahrer soll nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten sein. Aufgrund eines entgegenkommenden PKW lenkte der 23-Jährige abrupt nach rechts und bremste stark ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Motorradfahrer eine Ausweichbewegung durch und landete in einem Graben neben der Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizisten deutliche Hinweise auf Drogenkonsum des PKW-Fahrers, sodass noch an der Unfallstelle entsprechende Vortests durchgeführt wurden. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Dem PKW-Fahrer wurde daher in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Es stellt sich zudem heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizisten untersagten dem PKW-Fahrer ausdrücklich die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss ein. (Oel)

