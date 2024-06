POL-FR: Oberried: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 09.06.2024, gegen 21 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein betrunkenen Mann in der Hauptstraße in Riegel eine Bierflasche auf eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin geworfen und diese am Kopf getroffen haben soll. Die sehr schnell eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort lediglich einen betrunkenen Mann feststellen, ...

mehr