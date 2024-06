Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Fahrradfahrerin mit Flasche beworfen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 09.06.2024, gegen 21 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein betrunkenen Mann in der Hauptstraße in Riegel eine Bierflasche auf eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin geworfen und diese am Kopf getroffen haben soll.

Die sehr schnell eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort lediglich einen betrunkenen Mann feststellen, welcher sich hinsichtlich des geschilderten Sachverhaltes unwissend zeigte.

Die beschriebene, noch unbekannte Fahrradfahrerin hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt und sich im Nachgang auch nicht mehr gemeldet.

Über mögliche Verletzungen liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die unbekannte Fahrradfahrerin und mögliche Zeugen sich dringend zu melden.

