Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rollerfahrer mit knapp 2,7 Promille unterwegs

Eitorf (ots)

Am Dienstag (25. Juni) führten Polizisten in Eitorf auf der Wecostraße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei kam ihnen gegen 21:40 Uhr ein Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Ortsmitte entgegen, dessen Fahrer deutliche Schlangenlinien fuhr. Die Beamten setzten sich in den Streifenwagen und folgten dem motorisierten Zweirad. Dieses bog über einen Kreisverkehr in die Forster Straße ab. Hier hielt der Fahrer und nahm seinen Helm ab. Bei der sich anschließenden polizeilichen Kontrolle, nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Außerdem hatte der 36 Jahre alte Fahrer eine Spirituosenflasche bei sich, torkelte und hatte eine lallende Aussprache. Außerdem konnte der Mann aus Eitorf weder Führerschein noch Fahrzeugschein vorlegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Die Polizisten brachten den 36-Jährigen daher in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Eitorfer, dem die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Auch der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird geprüft. (Uhl)

