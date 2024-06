Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zweiradfahrer verursacht Unfall, flüchtet und kommt ein zweites Mal zu Fall

Lohmar (ots)

Am Donnerstagmorgen (27. Juni) kam es zu zwei Verkehrsunfällen in Lohmar, bei denen ein 18-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid verletzt wurde.

Gegen 10:30 Uhr befuhr der 18-Jährige mit seinem Motorroller die Kreisstraße 16 (K16) in Lohmar in Richtung des Ortsteils Oberstesiefen. Kurz hinter der Einmündung zu der Straße "Saal" kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf und stürzte zu Boden. Der 41-jährige Eigentümer des VWs wurde auf den Verkehrsunfall aufmerksam, sprach den jungen Mann an und informierte die Polizei.

Die kurze Ablenkung nutzte der 18-Jährige, um auf seinen Roller zu steigen und zu flüchten. Umgehend stieg der 41-Jährige in seinen beschädigten Pkw und folgte dem Rollerfahrer.

In der nahegelegenen Straße "Neuheim" endete dann die Fahrt des Neunkirchen-Seelscheiders. Ein Fahrzeug der Müllabfuhr stand auf der Straße, weswegen der 18-Jährige auf ein Maisfeld auswich und dort ein zweites Mal stürzte. Der 41-Jährige konnte den Rollerfahrer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 18-Jährige wurde durch die beiden Verkehrsunfälle leicht verletzt. Er gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass er geflüchtet sei, da er keine Fahrerlaubnis besitze. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Der Test reagierte positiv auf Cannabis.

Das Kleinkraftrad wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Nachdem der Tatverdächtige in einem Krankenhaus medizinisch versorgt worden war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit und Fahrens unter Drogeneinfluss. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell