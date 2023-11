POL-PDNR: Zahlreiche Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung

Unkel (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der B 42 in Höhe der Einmündung Im Kellborn. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bruchhausen hatte die Absicht von der B 42 aus in die Straße Im Kellborn abzubiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Honnef erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

mehr