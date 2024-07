Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Siegburg (ots)

Am heutigen Tag (03. Juli) kam es im Einmündungsbereich der Zeithstraße / Am Stadion in Siegburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge tödlich verletzt wurde.

Gegen 08:00 Uhr befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Zeithstraße in Richtung Siegburg-Zentrum und beabsichtigte den Einmündungsbereich geradeaus zu passieren. Dabei trug er einen Fahrradhelm.

Gleichzeitig befuhr ein 52-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz mit seinem Lkw ebenfalls die Zeithstraße in gleicher Fahrtrichtung. Als er nach rechts in die Straße "Am Stadion" abbiegen wollte, übersah er offenbar den Jungen auf seinem Rad und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde das Kind tödlich verletzt, sodass es noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Lkw und das Fahrrad wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt. Der Bereich der Unfallörtlichkeit wurde weiträumig abgesperrt. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Köln wurde zur Spuren- und Beweissicherung hinzugezogen. Dabei setzten sie unter anderem eine Drohne ein.

Gegen 12:00 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Die Angehörigen, der Lkw-Fahrer und Zeugen wurden durch Notfallseelsorger betreut.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell