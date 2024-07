Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Entwendeter Motorroller in Brand gesetzt

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (04. Juli), gegen 04:00 Uhr erhielt die Polizeileitstelle im Rhein-Sieg-Kreis Kenntnis von einem Brand auf einem Wanderparkplatz an der Bergstraße im Troisdorfer Ortsteil Bergheim. Bei Eintreffen der Polizisten war die Feuerwehr bereits vor Ort und löschte das brennende Kleinkraftrad. Lediglich das Metallgestell und das Versicherungskennzeichen waren noch erkennbar.

Die Polizisten ermittelten den 70-jährigen Fahrzeughalter aus Troisdorf und fuhren zu ihm. Mit dem Vorfall konfrontiert, gab der 70-Jährige an, dass der Roller in seinem Hof stehen müsse. Als er dort zusammen mit den Polizeibeamten nachsah, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug offenbar entwendet worden war. Er hatte den Motorroller des Herstellers GT am Vortag (03. Juli) gegen 10:30 Uhr auf seinem Hof an der Mondorfer Straße abgestellt und mittels Lenkradschlosses und einer weiteren Sicherung gesichert.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Rollerdiebstahl und/oder dem Brand wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell