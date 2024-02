POL-PDNR: Illegale Abfallentsorgung

Kirchen (ots) - Am 11.02.2024 kam es gegen 01:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr der Beschuldigte die Katzenbacher Straße in Kirchen aus Richtung aus Mudersbach kommend in Fahrtrichtung Kirchen. Der Beschuldigte verlor in Folge von alkohol- und betäubungsmittelbedingter absoluter Fahruntüchtigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von ...

