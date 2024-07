Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb beleidigt und bedroht Zeugen und Polizisten

Siegburg (ots)

Am Samstag (06. Juli) nahmen Polizisten in Siegburg einen Ladendieb fest. Gegen 16:20 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv über die Videoüberwachung einen Mann, der in der Spirituosenabteilung mehrere Flaschen in seinen Rucksack steckte. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Geschäft an der Wilhelm-Ostwald-Straße fluchtartig, konnte aber von dem nacheilenden Zeugen auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum eingeholt werden. Der mutmaßliche Ladendieb weigerte sich zunächst mit zurück ins Geschäft zu kommen. Der 43 Jahre alte Ladendetektiv konnte den 28-jährigen Verdächtigen schließlich doch in ein Büro führen und dort auf die hinzugerufene Polizei warten. Hier beleidigte und bedrohte der Mann aus Lindlar den 43-Jährigen sowie einen weiteren Angestellten des Geschäfts und schlug einem von beiden gegen den Arm. Auch den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der Lindlarer verbal aggressiv. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er in Polizeigewahrsam genommen werden. Da der 28-Jährige auf der Polizeiwache dann jedoch sich selbst verletzendes Verhalten zeigte, wurde er nach vorheriger Prüfung durch einen Arzt und das Ordnungsamt in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Im Rucksack des Mannes konnten neun Spirituosenflaschen, sechs Dosen mit Alkoholika und zwei Schachteln Zigaretten gefunden werden, die er nach ersten Erkenntnissen aus dem Verbrauchermarkt entwendet hatte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits am Vorabend (05. Juli) gegen 20:10 Uhr an der gleichen Örtlichkeit zwei weitere Flaschen mit Whisky gestohlen hatte. Der Gesamtwert der Beute betrug somit über 400 Euro. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen gegen den Delinquenten wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, vorsätzlicher einfacher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. (Uhl)

