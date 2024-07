Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.07.2024: Einbruch in Transporter

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Grauhofstraße, 02.07.2024, 15:30 Uhr - 03.07.2024, 16:00 Uhr

Zu einem Einbruch in einen Transporter kam es in der Grauhofstraße in Wolfenbüttel. Bislang unbekannte Täter gelangten in den Innenraum des Pkw und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Der Schaden wird auf ca. 2500EUR geschätzt.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

