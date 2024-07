POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.07.2024.

Peine (ots) - Täterschaft drang in einen Imbiss ein. Peine, Braunschweiger Straße, 30.06.2024, 23:30 Uhr-01.07.2024, 10:30 Uhr. Die Täterschaft drang nach einem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in den Gewerbebetrieb ein und entwendete im Tatverlauf Bargeld und Getränkedosen. Es entstand ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die ...

mehr