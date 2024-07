Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 02.07.2024: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wolfenbüttel (ots)

Schladen, OT Beuchte, Hauptstraße, 29.06.24, 08:15 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Ortschaft Beuchte bei Schladen zwei Warnbarken entfernt, die zur Absicherung eines Straßenabschnittes der B 82 aufgestellt waren. Zudem wurden die Standfüße der Barken auf der Fahrbahn belassen, sodass es am Samstagmorgen einem 79-Jährigen Autofahrer nicht mehr möglich war, rechtzeitig auszuweichen und so der Pkw des Mannes beim Überfahren der massiven Standfüße beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Polizei Schladen bittet Zeugen, Hinweise unter 05335/929660 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell