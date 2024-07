POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.07.2024.

Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad (ots) - Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad Ort: 38259 Salzgitter-Bad, An der Erzbahn Zeit: 28.06.2024 / 21.50 Uhr Hergang: Zur der genannten Zeit wird der Polizei in Salzgitter-Bad eine männliche, randalierende Person in der Bahnunterführung des hiesigen ...

