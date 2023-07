Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrssicherheitstage - Sicher ohne Elterntaxi zur Schule

Ludwigshafen (ots)

Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Dieser Trend sorgt vor den meisten Schulen regelmäßig für Chaos. Eine weitere Folge ist, dass die Schulkinder sich nicht ausreichend bewegen. Auch die Umwelt würde davon profitieren, wenn mehr Kinder zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen. Um diesem Trend entgegen zu wirken, planten die Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 die Aktion 'Sicher ohne Elterntaxi zur Schule'. Bereits im Mai dieses Jahrs startete die Aktion damit, dass alle 2. Schulklassen in Ludwigshafen eingeladen wurden. Insgesamt meldeten sich hierauf rund 700 Schülerinnen und Schüler an. Im ersten Schritt sollten die angemeldeten Kinder ein Schulwegtagebuch führen. Hier war das Ziel möglichst viele Punkte zu erlangen. Ein zu Fuß zurückgelegter Schulweg brachte mehr Punkte als ein Schulweg mit dem sogenannten Elterntaxi. Alle Schulwegtagebücher wurden ausgewertet und die zwölf besten Schulklassen durften an den Verkehrssicherheitstagen teilnehmen. Die Abschlussveranstaltungen der Verkehrssicherheitstage fanden von Montag (17.07.) bis Mittwoch (19.07.), gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), den Wirtschaftsbetrieben Ludwigshafen (WBL) und mit Unterstützung der Stadt Ludwigshafen, an der Jugendverkehrsschule Blies statt. Hier wurde den rund 250 Schülerinnen und Schülern der 12 besten Klassen des Wettbewerbes u.a. ein Go-Kart-Parcours angeboten, um spielerisch die Verkehrsregeln zu erlernen. Mitarbeitende der RNV zeigten mit Präventionsvideos den Kindern die typischen Gefahren im Zusammenhang mit der Benutzung des ÖPNV auf. Weiterhin wurden die Gefahren in und außerhalb eines Linienbusses im Rahmen der RNV-Busschule geübt. Die WBL stellten ein großes Müllfahrzeug zur Verfügung. Die Fahrerin machte die Kinder auf die mannigfaltigen Gefahren des "Toten Winkels" an einem LKW aufmerksam. Die Kinder konnten im Anschluss auf dem Fahrersitz Platz nehmen und so selbst erleben, wie ihre komplette Schulklasse im toten Winkel "verschwand".

Eine Mitarbeiterin der "Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH" (GML) überreichte der Siegerklasse zusätzlich noch eine "Siegerurkunde" sowie eine Einladung für einen Vormittag im städtischen Müllheizkraftwerk nach den großen Sommerferien. Dort sollen die Kinder neben verkehrssicherheitsrelevanten und technischen Themen auch über die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit informiert werden. Die Schülerinnen und Schüler waren von der Aktion begeistert und werden in Zukunft hoffentlich auf das 'Elterntaxi' verzichten.

