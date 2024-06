Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 28.06.2024, 09:00 Uhr - 29.06.2024, 09:00 Uhr

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, An der Erzbahn Zeit: 28.06.2024 / 21.50 Uhr Hergang: Zur der genannten Zeit wird der Polizei in Salzgitter-Bad eine männliche, randalierende Person in der Bahnunterführung des hiesigen Bahnhofes gemeldet. Bei Eintreffen der Funkstreifenwagen setzt sich die Person auf einem Fahrrad in Richtung der Straße An der Erzbahn in Bewegung und kann schließlich dort angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wird bei dem 53jährigen Salzgitteraner Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,54 Promille. Daraufhin wird bei dem Radfahrer eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zu Beschädigungen im Bereich der Bahnunterführung war es zuvor offensichtlich nicht gekommen.

