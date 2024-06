Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.06.2024: Tödlicher Verkehrsunfall einer Motoradfahrerin

Wolfenbüttel (ots)

L 627, Dettum/Bansleben, 27.06.2024, 18:25 Uhr

Am frühen Mittwochabend kam es auf der L 627 bei Weferlingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Aus bislang unbekannten Gründen kam eine 50-jährige Motorradfahrerin, welche die L 627 aus Dettum in Richtung Bansleben befuhr, in einer Linkskurve zu Fall und kollidierte auf regennasser Fahrbahn mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Pfeiler der Schutzplanke.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Frau bereits ihren schweren Verletzungen erlegen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

