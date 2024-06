POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.06.2024.

Peine (ots) - Peine, OT Stederdorf, Ammerweg, 25.06.24, 22:00 Uhr - 26.06.24, 06:30 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu gleich zwei Pkw-Aufbrüchen auf einem Parkplatz im Ammerweg in Stederdorf. In beiden Fällen wurden die Heckscheiben eingeschlagen und mehrere Gegenstände aus den Autos entwendet. ...

mehr