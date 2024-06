Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.06.24 - Pkw-Aufbrüche auf Hotelparkplatz

Peine (ots)

Peine, OT Stederdorf, Ammerweg, 25.06.24, 22:00 Uhr - 26.06.24, 06:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu gleich zwei Pkw-Aufbrüchen auf einem Parkplatz im Ammerweg in Stederdorf. In beiden Fällen wurden die Heckscheiben eingeschlagen und mehrere Gegenstände aus den Autos entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000EUR geschätzt.

Die Polizei Peine sucht Zeugen zu den Aufbrüchen unter 05171/999-0.

