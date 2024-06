Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 27.06.24 - Polizisten nach tätlichem Angriff verletzt

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße, 26.06.24, 20:40 Uhr

Der Polizei Salzgitter wurde am Mittwochabend durch Passanten eine Person gemeldet, die augenscheinlich hilflos und verletzt auf einer Grünfläche liege.

Am Einsatzort konnte die eingesetzten Beamten den offensichtlich stark alkoholisierten 50-Jähigen in einer Böschung vorfinden.

Aufgrund des unklaren Gesundheitszustandes wurde umgehend ein Rettungswagen alarmiert.

Im weiteren Verlauf versuchte der Mann sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und wurde dabei zunehmend aggressiver und schlug schließlich in Richtung der Beamten. Als einer der Beamten von den Schlägen am Arm getroffen wurde, wurde der Mann durch die Beamten zu Boden gebracht. Dabei rutschten die Beteiligten an der dortigen Böschung ab, wobei sich der Beschuldigte aus der Kontrolle der Beamten befreien konnte.

Als die Beteiligten wieder zum Stehen kamen, schlug der Beschuldigte mehrfach in Richtung der Köpfe der Polizeibeamten, welchen jedoch erfolgreich ausgewichen werden konnte.

Der Beschuldigte wurde erneut zu Boden gebracht und konnte fixiert und anschließend in das örtliche Klinikum transportiert werden.

Sowohl der Beschuldigte als auch die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren hinsichtlich des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell