POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Geparkten Opel beschädigt und geflüchtet - Korrekturmeldung

Coesfeld (ots) - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstag (25.06.24) auf der L600 in der Bauerschaft Stevede. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Dülmener mit einem Lkw die Landstraße in Richtung Merfeld. In der Gegenrichtung war ein 49-jähriger Autofahrer aus Velen unterwegs, als er aus bisher nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und frontal mit dem Lkw zusammenstieß. Der Mann aus ...

