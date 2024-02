POL-PDLD: Wörth - Ladendieb entkommt unerkannt

Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an einem LKW ca. 100 Liter Diesel aus dem Tank entwendet. Der LKW war in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße auf einem Parkplatz im Bereich des Bahnhofes abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein F. Herder, Pressestelle Telefon: 07271 9221-1802 ...

