Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Diebstahl von Kraftstoff

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an einem LKW ca. 100 Liter Diesel aus dem Tank entwendet. Der LKW war in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße auf einem Parkplatz im Bereich des Bahnhofes abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

