Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 29. Juni 2024

Wolfenbüttel (ots)

Schockanruf mit anschließender Übergabe von Wertsachen

Wolfenbüttel, 28.06.2024, 11:30-14:00 Uhr

Eine 83-jährige Frau aus Wolfenbüttel wurde am Vormittag des Freitages Opfer eines sogenannten Schockanrufes. Ein männlicher Telefonanrufer gab sich gegenüber dem Opfer als Staatsanwalt aus und behauptete, dass ein Angehöriger des Opfers einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Für eine erforderliche Kaution zur Freilassung ihres Angehörigen wurde das Opfer zur Übergabe von Wertsachen in sechsstelliger Euro Höhe an eine weibliche Abholerin genötigt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell