POL-BI: Auffahrunfall auf der Autobahn sorgt für Vollsperrung

Bielefeld (ots) - (PP/MS) In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte der Fahrer eines Citroen an der Buschkampstraße einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Der 57-jährige Bielefelder befuhr gegen 03:10 Uhr die Buschkampstraße in Fahrtrichtung Paderborner Straße. In Höhe des Diskuswegs kam der Fahrer nach ...

