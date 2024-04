Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer verursacht Sachschaden, wird nach kurzer Flucht gefasst

Bielefeld (ots)

(PP/MS) In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte der Fahrer eines Citroen an der Buschkampstraße einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Der 57-jährige Bielefelder befuhr gegen 03:10 Uhr die Buschkampstraße in Fahrtrichtung Paderborner Straße. In Höhe des Diskuswegs kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Laternenpfahl und beschädigte einen Zaun. In Folge des Unfalls fiel der Laternenpfahl auf die Straße. Die Sicherung und Beseitigung wurden durch die Stadtwerke Bielefeld übernommen. Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, in der Nachsuche wurden zwei Diensthunde eingesetzt. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnte der Flüchtige auf einem nahen Feld leicht verletzt angetroffen werden. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Bei der Kontrolle des 57-jährigen konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe ungefähr von 20.000 Euro, das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Unter anderem durch die aufmerksamen Anwohner konnte der Fall schnell geklärt werden.

