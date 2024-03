Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl auf dem Grundschulgelände in Holle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (lud)

Zwischen dem 27.03.2024, 10:00 Uhr und dem 28.03.2024, 09:00 Uhr wurden von einer Baustelle auf dem Grundschulgelände in der Bahnhofstraße in 31188 Holle insgesamt zwei Schrankzäune und zwei Standfüße entwendet. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Der Wert der entwendeten Baustellengegenstände wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell