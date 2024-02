POL-NOM: Versuchter Diebstahl aus PKW

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Pendlerparkplatz/ B446, Donnerstag, 01.02.2024, 17.35 Uhr - 20.35 Uhr NORTHEIM (mil) Eine bislang unbekannte Person schlug am Donnerstagnachmittag in dem Tatzeitraum von 17.35 Uhr bis 20.35 Uhr eine Seitenscheibe eines Pkw ein, welcher auf einem Pendlerparkplatz an der B446 in Nörten-Hardenberg geparkt stand. Aus dem Fahrzeug wurden diverse elektronische Gegenstände entwendet. ...

